Amenzi pentru cei care stau cu chirie și nu declară

15:10

Pentagonul va începe imediat să retragă din serviciu activ până la 1.000 de membri ai serviciilor care se identifică în mod deschis ca fiind transgender și le va acorda celorlalți 30 de zile pentru „a se autoidentifica”. Secretarul interimar al Apărării, Pete Hegseth, a lăudat decizia, spunând: „Gata cu bărbații în fustă. Am terminat cu [...] The post Fără persoane transgender în Armata SUA first appeared on IasiTV Life.