Jucător de titlu pentru Mirel Rădoi! Patronul Craiovei l-a ofertat imediat. Salariu oferit de Mihai Rotaru

Fostul internaţional brazilian Rivaldo îl consideră pe italianul Carlo Ancelotti, desemnat luni selecţioner al reprezentativei de fotbal a Braziliei, capabil să construiască o echipă „puternică şi echilibrată" în decurs de un an, care să cucerească al şaselea titlu mondial din istoria Selecao. „Până la urmă, cele cinci titluri mondiale ale noastre au fost câştigate de […]