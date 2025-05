Un jucător de la Dinamo are cale liberă spre FCSB! Impresarul său, mesaj direct pentru Gigi Becali

09:50

Dumitru Dragomir a fost impresionat de revenirea lui Tavi Popescu. Mijlocaşul de 22 de ani cotat la 1.4 milioane de euro a evoluat în ultimele 5 meciuri pentru campioana României, reuşind şi o dublă cu Dinamo. Pentru Tavi Popescu, acestea au fost primele goluri după şapte luni! Ultima reuşită venise pe 6 octombrie, într-un meci […] The post Dumitru Dragomir nu are dubii! Jucătorul de la FCSB care va pleca pe 8 milioane de euro appeared first on Antena Sport.