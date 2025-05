Doi medici neurochirurgi din Bucureşti, sub control judiciar. Mită de la pacienţi şi pentru obţinerea unui post de profesor universitar

05:30

Pe 17 şi 18 mai are loc, în Parcul Circului, WOOF FEST-Festivalul lui Bobiță, prima ediție. Este o inițiativă ce îmbină, potrivit organizatorilor, bucuria simplă a jocului cu puterea solidarității. „Bobiță este un cățel plin de viață și curiozitate, a devenit simbolul unei noi mișcări dedicate prieteniei dintre oameni și animale. Pentru Bobiță, fiecare zi […]