Papa Leon se oferă drept mediator pentru războaiele din lume. Mesajul Suveranului Pontif

13:30

Instanța supremă a UE a anulat decizia Comisiei de a refuza ziarului New York Times accesul la mesajele schimbate între președinta Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer, Albert Bourla, constatând că executivul UE nu a explicat în mod plauzibil de ce nu deține textele. După o lungă luptă între Comisia Europeană și The New York Times […] Articolul Bombă în scandalul vaccinurilor! Von der Leyen, făcută praf de CJUE: Comisia a ascuns ilegal SMS-urile cu Pfizer! apare prima dată în PS News.