Bologna a învins-o pe AC Milan şi a câştigat Cupa Italiei! E primul ei trofeu după mai bine de 5 decenii

12:50

Gino Iorgulescu este preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal din noiembrie 2013 şi are un salariu lunar de 33.000 de euro. Ajuns la 68 de ani, fostul internaţional are şi o pensie importantă. 6.266 lei pe lună primeşte Iorgulescu de la statul român, asta după ce s-a judecat cu Casa de Pensii Ilfov, contestând decizia de […] The post Câţi bani poate să ia pensie de la statul român milionarul care primeşte şi un salariu de 33.000 de euro pe lună appeared first on Antena Sport.