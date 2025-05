VIDEO | Încă puțin și încep înscrierile la programele „Grădinița și Creșa de Vară” din Sectorul 2. Hopincă: Părinții pot alege orice grădiniță sau creșă

17:10

Bucureștenii pot participa la Strada Armenească Pop-Up: All That Jazz. Evenimentul debutează în această primăvară cu un eveniment dedicat cartierului armenesc, comunității și patrimoniului viu. Intrarea este liberă. Strada Armenească Pop-Up: All That Jazz e […]