Șeful AUR care s-a retras la cererea lui George Simion, pentru organizarea taberei cu acuzații de viol, a ajuns deputat un an mai târziu

Silviu Oancea, 36 de ani, a ajuns în Parlament, deși George Simion anunța în 2023 că i-a cerut demisia din funcția de lider al AUR Ialomița. E organizația care răspunsese de selectarea participanților din tabăra de la mare, unde o fată a acuzat că a fost violată. Oancea nu are nicio calitate în dosar. El este acționar și director la Design and Build Corporation SA, firmă controlată de vicepreședintele AUR, Marius Dorin Lulea. The post Șeful AUR care s-a retras la cererea lui George Simion, pentru organizarea taberei cu acuzații de viol, a ajuns deputat un an mai târziu appeared first on Snoop.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Snoop.ro