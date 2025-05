Bursa de la Bucureşti, minus 1,3% în şedinţa în care corecţia ex-dividend a acţiunilor Sphera a dinamizat activitatea pe emitent. Scăderi la OMV Petrom, MedLife, TeraPlast

19:00

Ropharma (simbol bursier RPH), unul dintre cele mai mari cinci grupuri farmaceutice din România, fiind un business integrat, de la producţia de medicamente, la distribuţie, farmacii şi spital, a anunţat un profit net de 1,1 mil. lei în primele trei luni din 2025, în uşoară creştere faţă de rezultatul net de 1 mil. lei din perioada similară a anului 2024. Veniturile totale din exploatare aproape s-au dublat de la an la an (96,9%), la 345,1 mil. lei. Rezultatele primului trimestru din acest an vin...