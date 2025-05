VIDEO Tecău îi îndeamnă pe români să meargă la vot: “Orice alegere care nu-i validată de o acţiune rămâne doar o idee”

17:20

Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Romane a emis, vineri, un comunicat in care „denunta public recrudescenta galopanta a discursului de tip fascist, extremist, totalitar si antisemit in societatea noastra”. „Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Romane se alatura institutiilor publice de relevanta nationala care au semnalat si respins, in acord cu propriile […] Articolul Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române: „Denunțăm public recrudescența discursului de tip fascist” apare prima dată în PS News.