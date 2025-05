ALEGERI PREZIDENŢIALE Cătălin Predoiu: Am votat pentru o Președinție care să consolideze rolul României în UE

18:10

The Guardian publică un reportaj despre alegerile prezidențiale din România, evidențiind o țară profund divizată între doi candidați opuși, iar rezultatul votului de duminică va influența viitorul țării. Jurnaliștii The Guardian au surprins atmosfera tensionată din București înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale. În cartierul sărac Ferentari, Georgeta Petre, o mamă care trăiește dintr-o indemnizație minimă, le-a spus […]