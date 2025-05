Prezidențiale2025/ Ialomița: George Simion – 55,54%; Nicușor Dan – 44,46%

22:30

Peste 93% dintre voturi au fost deja centralizate în judeţul Harghita, iar Nicuşor Dan are 90,5%. Şi la primul tur candidatul independent a obţinut cel mai mare procent. După ce s-au centralizat peste 93% dintre voturile exprimate în judeţul harghita, candidatul independent Nicuşor Dan are 90,5%. Nicuşor Dan, prezentat ca şi câltigător al scrutinului de […] Articolul ALEGERI PREZIDENŢIALE 2025 – Peste 93% dintre voturi, centralizate în judeţul Harghita / Nicuşor Dan are 90,5% apare prima dată în PS News.