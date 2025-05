CJ Ilfov anunță că peste 150 de stații de autobuz vor fi dotate cu panouri digitale. Proiectul a mai fost anunțat, identic, și în 2023

13:50

Campania electorală pentru cel de-al doilea tur de scrutin s-a încheiat, în această dimineață, la ora 07:00. Din acel moment este interzisă propaganda electorală. Centrul de Comandă al Poliției Capitalei are câteva recomandări, pentru a nu se încalce legislația în vigoare. Este interzisă propaganda electorală Odată cu încheierea campaniei electorale, se interzice afișarea, lansarea, plasarea, […]