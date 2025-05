La capătul puterilor: De ce și-a luat viața Georgeta Ciungan, o judecătoare respectată a Tribunalului Bihor?

13:00

Ediția a VI-a a Festivalului coral va avea loc marți, 20 mai, ora 19, la Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolae” din centrul Oradiei. Coruri de la liceele Greco-catolic și de Arte din Oradea, de cele ale Universităților din Tg. Mureș și Oradea vor interpreta lucrări de diverse genuri, cum ar fi Ave Maria, Dont Cry for Me Argentina sau Phantom of the Opera.