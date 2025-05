Aparatul din casă care trebuie scos din priză după fiecare utilizare. Acest electrocasnic poate provoca INCENDII

22:40

Nicușor Dan, a vorbit luni seară, la B1 TV, despre traiectoria în relațiile externe pe care o va urma ca președinte ales al României. „O să fie extrem de predictibilă și, bineînțeles, cu nuanțele tehnice. Am vorbit, am vorbit aseară cu Emmanuel Macron (președintele Franței-n.r,), am vorbit azi cu Roberta Metsola (șefa Parlamentului European-n.r.), am […]