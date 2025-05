Mesajul postat de Cristi Săpunaru la 4 dimineaţa, după ratragerea din fotbal! Promisiunea făcută fanilor Rapidului

11:50

Gigi Becali face schimbări importante la FCSB după ce echipa roş-albastră a câştigat al doilea titlu consecutiv în Liga 1. Latifundiarul din Pipera vrea să forţeze calificarea în grupa de Champions League, dar nu e sigur de transferurile pe care urmează să le facă. Gigi Becali a anunţat că va aduce 5 jucători pentru a […] The post Mutare surpriză a lui Gigi Becali! Ce urmează să se întâmple cu Florin Tănase: „Nu prea mai are loc” appeared first on Antena Sport.