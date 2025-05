După economia Caritas și integrarea europeană, România are nevoie de un alt model de creștere și dezvoltare (1) – Andrei Rădulescu

16:30

Articol redactat de Monica Cune-Ghițescu, Counsel și Adina Tănăsoiu, Senior Associate în cadrul Nyerges & Partners. În contextul […] The post Avizarea tacită conform OUG 31/2025 (măsuri pentru simplificarea procedurilor în urbanism și construcții): Undă verde sau zonă gri? (opinie Nyerges & Partners) appeared first on Financial Intelligence.