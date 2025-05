Un cuplu britanic a fost despăgubit după ce 170 de mingi, aparținând unui teren de fotbal din apropiere, au ajuns în grădina casei lor

15:00

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, ales marţi preşedinte interimar al PSD, în urma demisiei lui Marcel Ciolacu, declara, în urmă cu mai puţin de doi ani, că funcţia de preşedinte PSD nu i se potriveşte. „Eu nu am foarte multă răbdare de a interacţiona cu problemele care nu sunt neapărat vitale pentru bunul mers al lucrurilor în România. Nu am fost niciodată un bun ascultător, în nicio funcţie pe care am avut-o. Am avut predecesori ai mei, pe anumite funcţii care erau pe post de psiholog”, a argumentat atunci Grindeanu, potrivit News.ro.