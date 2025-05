Nici soției nu i-a venit să creadă! Ratarea uluitoare a lui De Bruyne, pe repeat în tribune la Manchester City - Bournemouth

21:30

Internaționalul român Marius Marin, 26 de ani, a promovat cu Pisa în Serie A, mai are un sezon contract cu echipa lui Pippo Inzaghi, dar Genoa românului Dan Șucu studiază ideea unui transfer. Am putea avea doi mijlocași centrali la Il Grifone, Marin și Nicolae Stanciu.Unul dintre oamenii importanți ai naționalei în ultimii ani, Marius Marin, a promovat în Serie A cu Pisa, însă sunt semne de întrebare că va continua sub comanda lui Filippo Inzaghi. ...