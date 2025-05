George Simion își cheamă susținătorii la proteste, dar el nu o să vină, că îi place în libertate

21:30

Domnul George Simion, președintele neales, a comunicat că va cere anularea turului 2, motivând ingerințe din partea unor puteri străine. Adică les ingerision, cum ar spune domnul Simion la televiziunile din Franța: „Observatorii internationali au […]