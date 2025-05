Primul campionat mondial de lupte între roboți umanoizi de dimensiuni reale va debuta la Shenzhen

11:40

Cinci cetățeni români au recunoscut că au instalat dispozitive de skimming la bancomate din zona St. Louis pentru […] The post Cinci români au recunoscut o fraudă bancară prin utilizarea dispozitivelor de skimming la bancomate; Pedeapsa pentru această infracțiune este de până la 30 de ani de închisoare (Procuratura SUA) appeared first on Financial Intelligence.