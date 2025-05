Asociația Prosumatorilor acuză: Proiectul Ministerului Energiei pentru fotovoltaicele de pe blocuri, o ”golăneală” din care locatarii nu câștigă nimic

10:10

Europa Germania și UE își amplifică angajamentele în domeniul apărării Cancelarul german Friedrich Merz a pledat public, pentru prima dată, pentru alocarea a până la 5% din PIB în sectorul apărării, potrivit Financial Times. În paralel, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au acordat aprobarea preliminară unui fond de apărare în valoare […]