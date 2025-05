Cum se vede viitorul televiziunii prin noua generație de TV-uri AI

Am experimentat cu cea mai nouă generație de televiziune AI la Samsung Home of Vision, în Ibiza și am văzut cum va schimba complet modul în care privim ecranul mare din sufragerie. Televizorul n-a mai…

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HotNews.ro