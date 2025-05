PSD s-a blocat in inactiune. Grindeanu: „Nu am nimic nou sa va spun. Nu s-a intamplat nimic de martea trecuta pana astazi, de cand am avut luarile de pozitie”

10:50

Comisarul european pentru aparare, Andrius Kubilius, a declarat pentru postului de televiziune lituanian LRT ca Rusia nu are forta care ii este adesea atribuita si nu este capabila sa castige razboiul impotriva Ucrainei, relateaza European Pravda. Kubilius a vorbit despre un plan european in cazul in care SUA isi reduc implicarea in sprijinirea Ucrainei. „Da,...