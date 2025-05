Zilele Clujului: ediția a XIII-a se încheie astăzi, 26 mai, cu „Seara de muzică clasică” în Piața Unirii

15:30

Cineastul Andrei Ujică, autor al unor filme esențiale pentru cinemaul documentar, va fi omagiat la cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (13–22 iunie 2025, Cluj-Napoca), unde va primi Premiul de Excelență pentru contribuția sa remarcabilă la arta cinematografică. Prezența sa la TIFF.24 va fi marcată de o proiecție specială cu TWST – Things We Said Today, de […]