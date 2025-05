Andrei Nicolescu, replică pentru Gigi Becali! Cum poate ajunge Dennis Politic la FCSB

19:50

Parma lui Cristi Chivu joacă meciul decisv pentru menţinerea în Serie A, în această seară, de la ora 21.45. Formaţia de pe Ennio Tardini are o deplasare dificilă, la Bergamo, pe terenul celor de la Atalanta. Cu o victorie, echipa lui Cristi Chivu este sigură de menţinerea în Serie A. Ar putea chiar să piardă […]