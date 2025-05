The Associated Press, după învestirea lui Nicușor Dan: Criza politică se atenuează, dar se profilează noi provocări

Noul preşedinte ales al României, Nicuşor Dan, a depus luni jurământul, marcând sfârşitul provizoriu al celei mai grave crize politice care a afectat în ultimele decenii ţara membră a Uniunii Europene, după anularea alegerilor precedente. Însă multiple provocări se profilează la orizont, scrie The Associated Press (AP). Nicuşor Dan, un matematician în vârstă de 55 […] Articolul The Associated Press, după învestirea lui Nicușor Dan: Criza politică se atenuează, dar se profilează noi provocări apare prima dată în PS News.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de PSNews.ro