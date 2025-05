Preşedintele Donald Trump dă asigurări că va 'câştiga' disputa cu Universitatea Harvard

17:30

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni că îşi doreşte ca and #39;furia and #39; omologului său american Donald Trump faţă de Rusia and #39;să se traducă în fapte and #39; şi în special în ameninţări de sancţiuni and #39;masive and #39; americano-europene, după un weekend de atacuri ruseşti foarte grave împotriva Ucrainei, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.