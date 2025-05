Cum a reușit Trump să răstoarne economia mondială

21:50

Inițial, companiile low cost LC au venit cu un concept nou prin care se scădeau prețurile biletelor de avion prin diverse scheme și manevre situate în zona gri a legislației în domeniu. Cazul bagajului călătorului aerian este unul elocvent în acest subiect fierbinte și vizează ambele segmente: bagajul de cabină sau de mână și bagajul […] The post Călătorul aerian = vaca de muls a companiilor low cost! first appeared on Ziarul National.