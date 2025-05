Serviciile secrete ucrainene: Rusia poate ataca Europa la 2-4 ani după terminarea războiului, mai repede dacă sancțiunile se vor ridica

14:30

PSD are în mână puterea de a decide cum va arăta viitorul executiv, dacă va fi unul minoritar sau unul care are o largă majoritate în Parlament. Mulți lideri social-democrați amenință voalat cu opoziția, pentru că, matematic, o coaliție pro-europeană nu se poate crea fără PSD. Totuși, părerile în partid sunt mult mai nuanțate, spun surse politice, iar noul președinte interimar Sorin Grindeanu are misiunea dificilă de a împăca ambele tabere create în PSD, pentru a-și consolida puterea înainte de Congresul din toamnă.