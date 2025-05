Politico: Pe Nicușor Dan îl așteaptă un mandat de coșmar

11:20

CFR Cluj a primit o ofertă de 15 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu (22 de ani), golgheterul sezonului din Superliga. Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a dezvăluit că a primit o ofertă de 15 milioane de euro, din Spania, pentru Munteanu, pe care a refuzat-o. Varga i-a trasat … The post CFR Cluj a primit o ofertă de 15 milioane de euro pentru Louis Munteanu și a dat răspunsul: „Am promis” appeared first on spotmedia.ro.