Ionuţ Radu pleacă de la Venezia! Mesajul portarului român pentru fanii echipei care a picat în B

Kylian Mbappe (Real Madrid), autorul unei duble în ultima etapă din La Liga, a cucerit duminică pentru prima oară în cariera sa sa trofeul Gheata de Aur, rezervat celui mai bun marcator al sezonului din fotbalul european. Mbappe, autorul a 31 de goluri în 34 de meciuri disputate în campionatul Spaniei, care i-au adus un […] The post Kylian Mbappe a câştigat Gheata de Aur! Cifre impresionante în primul sezon la Real Madrid appeared first on Antena Sport.