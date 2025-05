Autorităţile exclud ipoteza teroristă după ce un bărbat a intrat cu maşina în mulţime, la parada lui Liverpool

10:20

Gigi Becali a făcut un anunţ despre posibilul transfer al lui Panagiotis Tachtsidis la FCSB, în această vară. Patronul campioanei a recunoscut că, în trecut, a fost interesat de serviciile mijlocaşului grec ajuns la 34 de ani. Panagiotis Tachtsidis mai are un an de contract cu CFR Cluj. În ultima perioadă, s-a zvonit că acesta […] The post Gigi Becali, mesaj clar despre posibilul transfer al lui Tachtsidis la FCSB: „Nu ne grăbim” appeared first on Antena Sport.