Trei scenarii pe masa lui Nicușor Dan

06:40

Un localnic a găsit bătrânul dispărut de două zile la Scânteia; întreaga comunitate s-a mobilizat. Familia și autoritățile din comuna Scânteia au fost puse pe jar de dispariția unui bătrân de 83 de ani, care a lipsit aproape două zile. Acesta plecase vineri dimineață după ciuperci și nu a mai revenit acasă până sâmbătă la [...]