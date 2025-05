Ce se mai poate salva în privința declarațiilor de avere? Exemplul care contează

12:00

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, după decizia Curţii Constituţionale privind declaraţiile de avere, că trebuie făcută o analiză pentru a se vedea cum pot fi asigurate în continuare transparenţa şi accesul public la informaţii relevante. Potrivit acestuia, ”transparenţa declaraţiei acţionează ca un fel de frână pentru a nu se sări calul”. ”Nu am … The post Bolojan, după decizia CCR: Transparența declarației de avere acționează ca un fel de frână pentru a nu se sări calul appeared first on spotmedia.ro.