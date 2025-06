Coreea de Sud îşi va alege noul preşedinte, după luni de tulburări politice

18:20

Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, afirmă că reacţia Comisiei Europene la interpelarea sa în care solicita sprijin european pentru Salina Praid şi pentru comunităţile afectate de inundaţiile din România a fost and #8222;rapidă and #8221;, dovedind că astfel de demersuri and #8222;produc rezultat and #8221;