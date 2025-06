Inter Cargo lansează noua semiremorcă Wielton EVO

14:20

Primul trimestru din 2025 s-a încheiat cu investiții imobiliare în valoare totală de 175 de milioane de euro în România, în ușoară scădere cu 8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, dar cu un avânt puternic – primul trimestrul din 2024 înregistrând un volum de 2,5 ori mai mic decât aceeași perioadă a anului […] The post Investițiile imobiliare din regiunea ECE au revenit pe creștere, în T1 appeared first on ZIUA CARGO.