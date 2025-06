Gigi Becali a schimbat oferta pentru transferul lui Dennis Politic: “Undeva la un milion de euro. Suntem aproape”

23:10

Naţionala feminină a României a fost învinsă, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 3-0, de selecţionata Poloniei, în ultimul meci din Grupa 1 a Ligii B din Liga Naţiunilor. Ca urmare a acestui rezultat, tricolorele au retrogradat în Liga C. Golurile au fost marcate de Kamczyk 45′ şi Tomasiak 82′, 90′ – penalty, notează […]