VIDEO | Mega-podul de peste Râul Buzău, care va lega Bucureștiul de Focșani pe A7, aproape de finalizare

Cuplurile și femeile singure infertile din București, care au indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro ar putea fi susținute financiar de Primăria Generală. Consilierii votează, pe 4 iunie, proiectul „FIV 3 – O șansă pentru cuplurile infertile". Potrivit notei de fundamentare, costul implementării proiectului se ridică 30.000.000 de lei și va fi […]