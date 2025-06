Trump, primul președinte al SUA din ultimii 33 de ani care preia controlul Garzii Naționale

Președintele Donald Trump a devenit primul lider american după George Bush senior care trece Garda Națională sub control federal, scrie CNN. Această măsură rară, care presupune trecerea trupelor Gărzii Naționale de sub controlul guvernatorului sub autoritatea guvernului federal, a fost luată de Trump ca răspuns la protestele din Los Angeles, declanșate de noile sale politici […] Articolul Trump, primul președinte al SUA din ultimii 33 de ani care preia controlul Garzii Naționale apare prima dată în PS News.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de PSNews.ro