Ediţia 10 iunie 2025 epaper

14:00

În timp ce economiştii dezbat efectele războaielor comerciale asupra inflaţiei, Elveţia a intrat deja într-o zonă periculoasă: inflaţia anuală a scăzut în mai sub zero, la -0,1%. Acest fenomen ar putea determina Banca Naţională a Elveţiei (SNB) să reducă dobânda chiar şi sub zero, la şedinţa din 19 iunie, iar o nouă reducere în teritoriu negativ este considerată posibilă în lunile următoare, scrie Bloomberg. SNB (Banca Naţională a Elveţiei – n.r) încearcă să oprească aprecierea prea puternică a...