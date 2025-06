Trump: 'Ei scuipă, noi lovim and #8221;

17:00

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti afirmă că Statele Unite and #8221;vor continua să fie un partener credibil şi responsabil în cadrul and #8221; NATO şi că angajamentul faţă de Articolul 5 and #8221;rămâne neschimbat and #8221;, dar consideră că and #8221;că este firesc ca şi aliaţii noştri să îşi asume responsabilităţile prevăzute de Articolul 3, care vizează atât apărarea individuală, cât şi cea colectivă and #8221;.