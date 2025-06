Adrian Mititelu i-a decis soarta lui Vladislav Blănuţă! Unde va pleca atacantul dorit de Gigi Becali

09:00

Andrei Rațiu a fost criticat și de Gică Craioveanu, după ce România a fost învinsă de Austria, scor 1-2, în preliminariile World Cup 2026. Fundașul român a avut o evoluție modestă în duelul de la Viena. Gică Craioveanu consideră că Andrei Rațiu are un joc un haotic, considerând că acesta este motivul pentru care fundașul […] The post „De asta nu-l ia o echipă mare”. Andrei Rațiu, criticat după eșecul naționalei cu Austria. Problema identificată în jocul său appeared first on Antena Sport.