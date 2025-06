Are aproape 600.000 de urmăritori și va intona imnul la România - Cipru

15:20

Dinamo a anunțat că fundașul stânga Costin Amzăr (21 de ani) va rămâne încă un sezon la Al Nasr, echipa din Emiratele Arabe Unite care l-a împrumutat în urmă cu un an.Internaționalul de tineret va continua sub formă de împrumut la Al Nasr. Echipa din Emirate are și opțiune de transfer definitiv la finalul sezonului viitor.Dinamo a făcut anunțul despre Costin AmzărAmzăr a evoluat în 16 meciuri de campionat în primul sezon la Al Nasr. Mai are 3 partide în cupe. ...