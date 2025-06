Trump nu dă înapoi şi trimite Armata pe străzile din Los Angeles: 700 de puşcaşi marini, în "Oraşul Îngerilor"

15:30

Consilierul în cadrul BNR Eugen Rădulescu afirmă, despre o posibilă taxare pe tranzacţiile bancare, că este o "aberaţie" şi că cine propune aşa ceva nu înţelege economia de piaţă şi îşi imaginează că ia măsuri în care "banii vor veni din cer". "Această măsură a aplicat-o Venezuela. Vrem să fim ca Venezuela? Cine a făcut aşa ceva în Europa?", menţionează Rădulescu. Consilierul spune că cea mai mare problemă o reprezintă neîncasarea veniturilor statului, precizând că ANAF "trebuie profesionalizată şi scoasă de sub influenţe politice sau de altă natură" care o transformă "într-un rateu de proporţii". Potrivit lui Rădulescu, este vorba despre neîncasare de TVA de 9 miliarde de euro în fiecare an. "Când nu încasezi 9 miliarde de euro pe an şi vrei să faci altceva numai să nu te atingi de hoţia aceasta uriaşă, este strigător la cer", subliniază Rădulescu, informează news.ro.