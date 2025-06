România, înecată în birocrație: 50.000 de noi angajați în primării, în ultimii 10 ani, salarii de 1.200 de euro

13:20

Județul Constanța, deși are un potențial economic imens, continuă să rămână în urma marilor centre urbane când vine vorba de nivelul salariilor. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că salariul mediu net în Constanța a ajuns în februarie 2025 la 4.806 lei, mult sub media din București (6.891 […]