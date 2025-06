Adrian Mititelu l-a întrerupt pe Burleanu şi a început să ţipe în Comitetul Executiv: “De-aia e fotbalul în faliment”

14:00

Mircea Lucescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că în niciun caz nu se gândeşte să demisioneze şi că meciul naţionalei cu Cipru va fi foarte greu. "Nu, în niciun caz (n.r. – nu se gândeşte să demisioneze). Aici, la echipa naţională, trebuie să ai curaj. Bineînţeles că voi continua. Mai am încă o […]