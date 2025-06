Opinie Florin Cîțu: Credibilitatea – marea problemă a celor care negociază astăzi la Cotroceni

08:20

Preşedintele interimar al USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică seară, că discuţiile de la Cotroceni se vor axa […] The post Dominic Fritz: Va fi greu să închidem discuţia despre măsuri fără să ştim ce om îşi va asuma în fruntea Guvernului aceste măsuri / Acum este momentul clar în care statul trebuie să spună la propriile structuri de partid că dezmăţul s-a terminat appeared first on Financial Intelligence.