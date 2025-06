De ce a renunţat Mircea Lucescu la Daniel Bîrligea înainte de România-Cipru. Detalii despre accidentarea atacantului

21:30

Mascota Ronny e în mare formă înaintea Europeanului sub 19 ani din România! A fost sufocată de copii, la mall. Jucătorii şi fanii şi-au făcut poze şi cu trofeul. Ronny şi jucătorii României sub 19 ani s-au întâlnit cu fanii, la un mall din Bucureşti. Copiii i-au asaltat pentru poze şi autografe. Ronny a bătut […]