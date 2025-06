“Să ne ferească Dumnezeu de o catastrofă!” Avertismentul lui Giovanni Becali înainte de România-Cipru

23:10

Atacantul polonez Robert Lewandowski a declarat că încrederea sa a fost trădată şi că s-a simţit foarte afectat de modul în care antrenorul Michal Probierz i-a spus că va fi înlocuit din poziţia de căpitan al echipei Poloniei, relatează Reuters. Lewandowski a anunţat imediat în social media că nu va juca pentru echipa naţională sub […]